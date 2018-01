Libre empresario caleño secuestrado en Santander de Quilichao, Cauca

A la Estación de Policía de Jambaló, al nororiente del Cauca, llegó por sus propios medios en las últimas horas el empresario caleño Oscar Escobar Ramírez de 50 años de edad, que fue secuestrado el pasado fin de semana en zona rural de Santander de Quilichao.

El ciudadano narró que caminó durante más de dos horas desde un sector rural hasta el casco urbano de Jambaló, donde pidió ayuda a la Fuerza Pública, que de inmediato le brindó los primeros auxilios y protección.

“Ellos estaban como enrumbados, me dieron la oportunidad de escaparme (…) Cuando me secuestraron, ya me tenían todo listo, el cambuche hecho y pasé las dos primeras noches ahí, después me movieron”.

En su testimonio, la víctima dijo que le exigían mil millones de pesos y que le manifestaron que si en cinco días no se hacía efectivo el pago era necesario “proceder”.

Por su parte, el comandante encargado del Departamento de Policía, coronel Nelson Díaz, explicó que los responsables son disidentes de las Farc que hacen presencia en la región, estructuras al mando de alias ‘Mordisco’ y ‘El Burro’, quienes no se acogieron al proceso de paz.

Una vez verificaron que su estado de salud era favorable, los uniformados procedieron a trasladarlo al municipio de Santander de Quilichao, donde se reencontró con sus seres queridos.

“Llegó cansado y asustado, se le brindó la atención humanitaria e inclusive algunos policiales se despojaron de prendas de sus trajes de civil, un pantalón y una camisa para que se cubriera del frío, llegó con hipotermia”, señaló.

El oficial destacó la presión ejercida por la Policía, la Fiscalía y el Ejército, que permitió que los delincuentes dejaran en libertad al ciudadano. Hasta el momento se desconoce si por la liberación hubo algún pago económico.

Es de recordar que Escobar Ramírez, propietario de Fruver en Cali, Valle, fue secuestrado por sujetos armados que llegaron a una finca en la vereda San Rafael, en el municipio de Santander de Quilichao. Tras amordazar a los ocupantes de la vivienda, los individuos se llevaron al empresario en una camioneta de su propiedad.