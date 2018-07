Líder comunal en Sabanalarga denunció ser víctima de intimidaciones

Se trata de Armando Pardo, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Nuevo Horizonte del municipio de Sabanalarga (Atlántico), quien en diálogo con La W denunció haber sido víctima de amenazas.

“El día 5 de marzo recibí la presencia de dos sujetos en mi residencia que me daban 24 horas, para que renunciara de la junta de acción comunal. Yo esa denuncia la tomé folclóricamente, como no tengo problema con nadie, pero al día siguiente me hicieron una llamada, preguntándome que si yo ya había renunciado. Ahí si cogí miedo y realicé la respectiva denuncia”, relata el denunciante.

Según Pardo, en el departamento del Atlántico ya van 15 líderes que han sido amenazados y en el municipio, cinco personas ya han vivido en carne propia esta situación.

Debido a esto, hizo el llamado a las autoridades para que brinden una solución a esta realidad: “Pedimos más protección a los líderes, no solo para los amenazados. Si ven que el riesgo que nosotros corremos es alto que nos den la respectiva protección”.

Por último, manifestó que las amenazas podrían estar asociadas al microtráfico.