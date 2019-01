Líder de Bolívar denuncia que Clan del Golfo los amenaza para enfrentar al Ejército

Dos cabecillas del Clan del Golfo en el sur de Bolívar reunieron a unos 40 líderes y miembros de Juntas de Acción Comunal del municipio de Tiquisio y de poblaciones cercanas para exigirles que se unan a ellos enfrentando al Ejército Nacional. Así lo denunció a La W un líder social de esa región del departamento.

Según relató el testigo, quien pidió reserva de su identidad por motivos de seguridad, la reunión se realizó la tarde del pasado 30 de enero en la comunidad de Malena, correspondiente al corregimiento de Quebrada del medio.

“El señor Alexis y el Silva, del Clan del Golfo, reunieron a los presidentes de junta y a los líderes para decirles que enfrentaran al Ejército cuando entrara a la región. Que no les vendan ni una gaseosa, que no les den ni agua y que el que lo haga que se atenga a las consecuencias”, relató el líder.

La fuente le detalló a este medio que, además, los miembros de esa banda criminal tocaron el tema electoral y les pidieron embarcarse, desde ya, en una campaña política en particular. “Estaban diciendo que tienen que votar por Yeimi Rojas, candidato a la Alcaldía de Achí, que porque el alcalde actual Javier Nadjar, se los pide”, contó.

Consultado sobre el tema, Nadjar, negó llevar candidato, pero sí nos confirmó conocer a Rojas “Sí, él (Rojas) es una persona del pueblo con intereses políticos, pero en ningún momento he pedido que lo tengan como mi candidato. No he tenido ninguna información sobre este tema por parte de los pobladores de la zona”, expresó el Alcalde.

También llamamos al alcalde de Tiquisio, Fernando Carmona, para conocer qué reporte tiene su administración de la reunión irregular a la cual fue citada la población civil de la zona rural de su pueblo, pero no contestó nuestras llamadas.