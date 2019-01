Líder estudiantil de la UIS denuncia amenazas por no promover el paro

La representante estudiantil ante el consejo académico de la Universidad Industrial de Santander, Jenny Mariño, está denunciando amenazas y matoneo por promover el regreso a clases de los más de 20.000 estudiantes de la UIS.

“He defendido la posición de volver a clases con garantías académicas para no afectar la calidad de los programas y esta posición debido a los problemas económicos que no son de la región y del bienestar de toda la comunidad universitaria para verificar que el cumplimiento de los acuerdos se hagan efectivos. A raíz de esto, he sido víctima de matoneo y bullying, además de amenazas que ya he denunciado”, aseguró Mariño.

Por su parte, el concejo académico ajustó los calendarios académicos con el ánimo de reconocer las semanas dedicadas a este proceso de dialogo que se efectuó el año pasado.