Líder social del sur de Córdoba denuncia amenazas de muerte en su contra

El líder social Over Pila Cruz denunció ante este medio que teme por su vida pese a contar con un esquema de seguridad debido a que en los últimos días le han hecho llegar mensajes póstumos hasta su residencia ubicada en Puerto Libertador sur de Córdoba, donde recientemente fue asesinado el líder social Iván Lázaro.

“Hoy en Colombia nos están asesinando a los líderes sociales, a los dirigentes. Pienso que no es necesario seguir callando sino que la opinión pública conozca este tipo de amenazas. Nos hacen llegar recortes de periódico donde dice 'muerte a los líderes sociales', 'Over Pila, ya empezamos', y cosas así que me han mandado e incluso en los dos mensajes me han dado dos fechas, no sé qué quiere significar el 20 de julio, pues a mi modo de ver las cosas no sé si es la fecha que tengo para irme o para estar vivo, no sé qué será”, señaló el líder.

Al tiempo aseguró que desconoce la procedencia de estas intimidaciones y que ya instauró la respectiva denuncia ante las autoridades competentes.

“Amenaza, discusión o enfrentamiento no he tenido con ningún grupo al margen de la ley. Para nadie es un secreto que la zona donde uno está predomina el paramilitarismo. Ahí manda es el paramilitarismo esté la Fuerza Pública que esté, eso no es un secreto. Aquí en el caso de Puerto Libertador muchos líderes tanto indígenas, afrodescendientes, campesinos que están sufriendo muchas amenazas”, puntualizó el líder.

Frente a este tipo de denuncias, las autoridades en Córdoba han guardado silencio.