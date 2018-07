Líder social en Belalcázar denuncia amenazas de muerte

José Antonio Vitonas Yatacue denunció que hace unos meses sufrió desplazamiento forzado desde Toribío (Cauca) por parte del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Sin embargo, pese a que ya está en Belalcázar (Caldas), sigue siendo hostigado por este grupo subversivo por liderar la Asociación Proyecto Étnico.

“En este momento me he venido desempeñando como un líder social (…) las amenazas en contra mía y de mi familia no paran por parte del Eln. Todo por denunciar ante las autoridades competentes los atropellos que estos grupos están haciendo contra las comunidades”, denuncia Vitonas.

Además, asegura que no ha sido posible que la justicia tome cartas en el asunto y que avancen las investigaciones, porque pese a que se movilizó desde el Cauca al departamento de Caldas, continúan las llamadas.

Por ello, el líder social agrega: “Me dicen que ya me tiene ubicado y que van a venir por mí, que ojalá no tenga que ver llorar a mi esposa. Estas situaciones lo ponen a uno en peligro y, por ende, soy una víctima del conflicto armado. Por el daño psicológico que está recibiendo mi familia, solo pido a la justicia que actúe prontamente y no tengan que lamentarse pese haber realizado esta denuncia”.

Vitonas Yatacue pidió que se investiguen las llamadas que está recibiendo y se le brinde protección de parte de la justicia, porque teme por su vida debido a que no es la primera ocasión en la que sufre una amenaza de muerte. Las autoridades, por su parte, se encuentran investigando las denuncias.