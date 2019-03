Llegan al partido pidiendo pistas sin haber hecho carreteras: Olegario Ortega

En el reciente foro denominado “Córdoba Transparente para el Desarrollo”, mediante el cual Centro Democrático busca elegir candidato a la Gobernación de Córdoba, uno de los precandidatos dejó ver su descontento con la colectividad, se trata de Olegario Ortega, quien indicó que ésta busca favorecer a su homólogo Carlos Gómez.

Ortega, realizó duros cuestionamientos contra Gómez que era de Cambio de Radical, al asegurar que solo son amigos de las bases “uribistas” quienes han pasado todos los procesos del partido Centro Democrático.

“A los que llegan al partido pidiendo pistas sin haber hecho las carreteras nos quieren sacar. De la calle llegarán y si no te avispas de tu casa de sacarán. Amigos de las bases uribistas son aquellos que han pasado todos los procesos del Centro Democrático sin exigir nada a nadie y negarle una posibilidad de avivar al candidato de sus entrañas es lamentable”, precisó el precandidato.

Según Ortega, al interior de la colectividad se estarían originando divisiones con la presencia de Carlos Gómez en la misma.

“Los invitados del señor que nos divide, el señor que está siendo acompañado ya sabemos por quién, eso no lo debe decir uno pero cuando uno se da cuenta de estas cosas me arrepiento de algunas cosas que hice políticamente dentro de mi partido, ya sé que todo son intereses. Increíble pero me equivoqué. El que nos divide llegó como un loro a recitar todo lo que está escrito sobre políticas públicas en el mundo, qué va a recitar ese señor, qué hizo cuando fue el secretario privado de la Gobernación de Córdoba, qué hizo cuando fue asesor jurídico del tema en cuestión que hoy tiene en jaque a toda la institucionalidad colombiana”, precisó precandidato.

Ante las duras críticas, desde las directivas del partido Centro Democrático se indicó que a través de este tipo de foros se adelanta un proceso transparente para escoger candidato.

Dicho proceso cuenta con un equipo de validadores en cabeza de Remberto Burgos, quienes serán los encargados de ir seleccionando a los precandidatos para finalmente escoger candidato a la Gobernación de Córdoba con el aval de Centro Democrático.

Cabe recordar que recientemente y previo a la realización del foro “Córdoba Transparente para el Desarrollo”, renunciaron los precandidatos Iliana Garzón, Pedro Jaller y María Milene Andrade.