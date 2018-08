Los 140 pilos del Atlántico que denuncian que aún no reciben las becas que les prometieron

Luego de que la Gobernación del Atlántico les hubiera prometido por medio del programa “Atlántico pilo” una beca que consistía en la mitad de la carrera universitaria o técnica que quisieran estudiar, 140 estudiantes aún no reciben este beneficio.

Incluso, algunos cumplieron con los requisitos, se inscribieron en las universidades, y hasta fueron admitidos. Pero la entidad sigue sin darles los recursos.

La respuesta de la Gobernación del Atlántico a la situación, es que aún la asamblea no aprueba la ordenanza para que estos recursos se puedan girar.

“Al ver que la asamblea no había firmado, que nosotros no teníamos una respuesta clara, porque nos decían que no sabían ellos para cuando se iba a dar la beca. Nosotros estábamos desesperados, ya seis meses sin estudiar y si la beca no se da, vamos a estar un año completo sin estudiar, es algo muy feo para nosotros. “ Señaló Jessica Jaramillo una de las estudiantes afectadas.

Sin embargo, los jóvenes fueron hasta la misma asamblea, con carteles y pancartas donde se reúnen los diputados, y no obtuvieron ninguna respuesta.