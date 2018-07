Los 320.000 millones de pesos no solucionarán el problema: trabajadores de Electricaribe

El presidente de Sintraelecol, Hamilton Barreto, se refirió en diálogo con La W al decreto del Ministerio de Hacienda que sería clave para el desembolso de 320.000 millones de pesos para atender la crisis de energía en el Caribe.

Según el líder sindical, este dinero no sería suficiente para solucionar el problema de Electricaribe:

“Aquí el problema de la inversión está por el orden de los siete billones en los últimos diez años, una inversión de 700.000 millones de pesos anuales. Esto ha significado que, hasta el momento, el Gobierno lo que ha desembolsado son 140.000 millones de pesos, de los cuales 26.000 millones de pesos ya se le pagaron. Es decir, aún se le adeudan 114.000 millones de pesos”.

Además, asegura que la empresa tiene un problema de flujo de caja, ya que actualmente está comprando 300.000 millones por concepto de compra de energía y su recaudo está en 280.000 millones. Esto genera el déficit de 20.000 millones de pesos, sumado a los subsidios. Pero que, sin embargo, no define esta cifra, ya que hay que pagar impuestos, nóminas, pensionados, acreedores, y, por supuesto, invertir.

“Para nosotros es muy grave que no haya inversión, que la existencia de materiales se haya ido agotando poco a poco, hasta llegar a la situación que ahorita es un problema bastante serio”, advirtió.

Asegura que el desembolso de los $320.000 millones se ha quedado sólo en promesas, y debido a esto solicitaron una reunión al Gobierno Nacional, la cual se dará en la ciudad de Cartagena este viernes a las 5:30 de la tarde, que contará con la presencia de Minminas, Superservicios, el agente interventor, gobernadores del caribe, y por supuesto los trabajadores. Para decirle al gobierno que la costa necesita una solución definitiva a la situación, ya que considera que si no llegan las inversiones necesarias podría haber riesgo de apagón.

“Si ese desembolso no se da, pues el apagón va a ser sectorizado, lo único que puede causar un apagón general es que no tengamos como pagar la energía. El Gobierno ha manifestado que sí, que ellos efectivamente garantizaran esa parte, ¿Y la inversión?, ¿Y la compra de materiales? ¿Con que la hacemos?, no tenemos dinero; entonces, el apagón no va ser total, pero por lo menos sectorizado ya comenzó, hasta tanto no se dé el dinero para poder comprar e invertir.”

También aseguró, que es complicado pensar en este momento en un nuevo operador, “El litigio internacional de la multinacional no se ha solucionado, y mientras ese flagelo exista es muy difícil que alguien venga a querer invertir, porque no hay una solución, ¿Cómo hace una persona para invertir, dónde hay un pleito jurídico?” , señaló Barreto.