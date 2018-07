Lyons es muy versátil, él donde hizo su inversión debió dejar su evidencia: Alean

Continúan conociéndose más reacciones por parte de los alcaldes que supuestamente serían salpicados por el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, por supuesto patrocinio político.

Esta vez, el alcalde de Montelíbano, Francisco Alean, reaccionó para La W Radio y aseguró que en los acercamientos que tuvo con el exmandatario no recibió dineros de manera irregular.

“No lo conozco, no lo conozco en el sentido de que Lyons llegó a mi casa en dos oportunidades cuando era candidato y desapareció del panorama. Luego nos reunimos cuando llegó el presidente Santos, estábamos todos en la mesa y no intercambiamos palabra. Cuando yo era alcalde nos reunimos dos veces, en un apartamento en Bogotá, donde nos prometía proyectos para Montelíbano, cosas que nunca llegaron y la segunda vez fue aquí en la ciudad de Montería, donde quise a raíz de una demanda que tenía por doble militancia pedirle que me ayudara con un tema económico y me dijo que no tenía”, precisó el mandatario municipal.

El alcalde señala que está tranquilo frente al interrogatorio que realizarán la Fiscalía y la Procuraduría al polémico Alejandro Lyons en el mes de agosto.

“Lyons es una persona muy versátil, él donde quiera que hizo su inversión debió dejar su evidencia y si ese es el caso de Montelíbano pues él tendrá que mostrarlo”, agregó el alcalde.