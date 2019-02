Manifestantes no aceptaron propuesta del Gobierno Nacional en Cauca

Voceros de la Mesa de Derechos Humanos por la Vida y el Territorio, integrada por organizaciones sociales, profesores y campesinos, informaron que no lograron acuerdos con los delegados del Gobierno Nacional y ratificaron su protesta en Popayán.

Luego de varias horas de conversaciones en el Salón de los Espejos de la Gobernación del Cauca, donde se encontraron los líderes de organizaciones como Asoinca y la Anuc, con los voceros del Gobierno, los manifestantes no aceptaron las propuestas.

En el Parque Francisco José de Caldas, donde se concentran cientos de profesores y campesinos, los líderes señalaron que, ante la falta de acuerdos, este jueves en horas de la mañana tomarán las decisiones correspondientes.

Aureliano Guzmán, integrante y vocero de Asoinca, señaló que la comisión se dispuso a discutir y presentó una propuesta que no fue aceptada por los líderes de la Mesa.

“Creemos que el Gobierno no le puede seguir mintiendo a las organizaciones sociales, el Gobierno no puede seguir creyendo que somos ciudadanos de tercera, y la solución que hoy presenta no resuelve los problemas por los que estamos luchando”, agregó.

De esa forma, dijo que como se trata de un paro indefinido, en las próximas horas procederán a agendar las actividades para continuar en la protesta.

“Le hemos dicho al Gobierno que depende de ellos lo que suceda de aquí en adelante. Los campesinos, maestros, afros e indígenas y organizaciones sociales que hacemos parte de la Mesa vinimos a luchar y escuchar soluciones del Gobierno, no vinimos a que nos digan no se puede”, sostuvo.

Así las cosas, se ratificó el paro indefinido que desde el pasado lunes vienen realizando las organizaciones sociales, sindicales y populares.

La tensión persiste en la región, por los anuncios de las comunidades de posibles bloqueos en las vías y acciones de hecho, si sus peticiones no son atendidas.