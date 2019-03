Más de 100 pacientes protestan en Optisalud por deficiencia en el servicio

Más de 100 pacientes, entre adultos mayores, niños y mujeres embarazadas han tenido que esperar por más de 12 horas que los atiendan en la clínica Optisalud en el norte de Tunja.

Muchos de los usuarios provienen de varios municipios de Boyacá y Casanare como es el caso de don Carlos Ortiz que lleva tres meses esperando que le den una cita.

"Me la dieron para hoy a las 10 de la mañana y ya son las cinco de la tarde, y no aparece nadie", explicó Ortiz.

En el caso de doña Sofia fue citada a la clínica a las 10 de la mañana. "Nos dijeron que no fallaramos porque nos tocaba pagar multa y es la hora de que nada".

Así mismo los usuarios dicen que las enfermeras no han sido claras con el número de médicos que podrian atenderlas. "Nos dicen que están repreocupadas porque el doctor no les volvió a contestar. Eso es un irrespeto para con nosotros".

Amalia dice que viene de Sogamoso y nadie en la clínica da razón para una ecografia visual que se debe realizar.

Por su parte Ricardo Molina, viene de Topaga narra que les están "mamando gallo y estamos cansados, necesitamos una pronta solución".

Doña Maria, viajó desde Briceño, para una cita optamológica que pidió desde hace tres meses y cuando "por fin la logramos no aparece el doctor para atendernos".

Desde Simijaca, a don José lo citaron desde hace ocho días para una cirugia, dice que no ve nada por no hay nadie que lo atienda. "No hay ninguna razón".

Ante está situación funcionarios de la Secretaría de Salud llegaron a la clínica Optisalud para verificar la situación, en donde también hizo presencia la Policía Metropolitana.