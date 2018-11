Un verdadero traumatismo vivió la ciudad de Montería este 15 de noviembre tras la masiva movilización que protagonizaron estudiantes, docentes y trabajadores.

Cientos de personas marcharon desde la zona norte hasta el parque “Laureano Gómez”, en el centro de Montería, en defensa de la educación superior pública y cuestionando las políticas del gobierno del presidente Iván Duque.

“Llegaron muchos más de los estudiantes que se esperaban, fue una marcha totalmente amplia ya que no solo hay estudiantes, miembros de los sindicatos, Ademacor. Más de mil personas nos movilizamos y seguimos exigiendo sentarnos en la mesa y no una mesa de diálogo sino una mesa de negociación donde no nos vuelvan a mamar gallo, en la que no nos hagan buscar información y luego decirnos que no hay plata”, precisa Angie Hernández, vocera estudiantil.

Entre tanto el presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademador), Hermen Martínez, señala que la protesta además de respaldar a los estudiantes también es un mensaje al Gobierno Nacional para decir “No” a la reforma tributaria.

“No permitiremos que la reforma tributaria pase, no permitiremos que se convierta en ley. Los estudiantes universitarios, los estudiantes de secundaria, toda la clase viva de Colombia estamos en pie de lucha. Nos comprometimos públicamente a estar al lado de los estudiantes universitarios porque somos defensores de la educación pública, es así entonces como el compromiso de Ademacor es coadyuvar la lucha de los estudiantes universitarios”, manifestó el sindicalista.

La jornada se cumplió en total normalidad y contó con el acompañamiento de las autoridades.

#NoticiaW Más de 2 mil personas se sumaron a la movilización estudiantil en Montería pic.twitter.com/ajCkEE2Vb6 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 16, 2018