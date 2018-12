Más de 20 personas resultaron quemadas por castillo de pólvora en Manatí, Atlántico

Al menos 28 personas resultaron quemadas, varias de gravedad, al explotar una gran cantidad de fuegos pirotécnicos en el municipio de Manatí, en departamento del Atlántico, según lo informaron autoridades de salud.



La Secretaría de Salud del departamento del Atlántico dijo que los 28 heridos, entre los que hay seis menores de edad, fueron llevados al hospital de la vecina población de Sabanalarga, en donde están siendo estabilizados para determinar su traslado a un centro asistencial con más equipos para atender estos casos.

“En el Hospital de Sabanalarga se recibieron 17 heridos, remitidos de Manatí, tenemos 13 adultos y 4 niños, algunos presentan trauma. Hay dos de los 17 que no presentan quemaduras, pero de igual forma tienen trauma en cráneo, en miembros inferiores, quemaduras en miembros inferiores y en estos momentos hay seis pacientes que son valorados en cirugía”, explicó María Joya, gerente del hospital de Sabanalarga, donde están siendo atendidas las personas que resultaron lesionadas con pólvora.



Foto: Silvana Salas



Según las primeras informaciones, los fuegos, que estaban dispuestos para la celebración de la fiesta de la Inmaculada Concepción, no prendieron, por lo que la estructura fue desmontada y en esos momentos los artefactos explotaron.



En las primeras horas el secretario de Salud del Atlántico, Armando De la Hoz, se había declarado satisfecho porque no había ningún dato sobre quemados con pólvora en los municipios de su jurisdicción.



Las autoridades habían informado el viernes 7 de diciembre de nueve quemados con pólvora, entre ellos un menor de edad y un amputado, en otras zonas de su país durante el inicio de la temporada navideña.



El Instituto Nacional de Salud indicó en un comunicado que las víctimas correspondían a los departamentos de Valle del Cauca, con cuatro casos; Antioquia, con dos; Sucre (1), Boyacá (1) y Putumayo (1).



Para prevenir estos incidentes, la directora del estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Juliana Pungiluppi, presentó la semana pasada en Medellín la campaña "Fiesta sin Pólvora".



Como parte de la iniciativa, el ICBF invitó a gobernadores, alcaldes y padres de familia a no permitir que los menores utilicen pólvora y "cuidar su integridad".