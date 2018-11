Más de 300 trabajadores del Sindicato de la Fiscalía en Córdoba suspendieron labores

Cerca de 380 trabajadores del Sindicato de la Fiscalía General de la Nación, suspendieron labores este 29 de noviembre en Córdoba, argumentando carga laboral.

Según el presidente del Sindicato, Álvaro Márquez, actualmente un fiscal tendría a su cargo más de 2 mil procesos y al menos 700 órdenes de trabajo para investigar, lo cual estaría colapsando el sistema y dando una baja calificación al ente acusador en cuanto a la prestación del servicio.

“Sobre las investigaciones que lleva el CTI le dije al señor fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que las estadísticas eran de 12 mil investigaciones para 39 funcionarios se las entregué hace tres meses. Le dije que solo para actos urgentes contamos con cuatro funcionarios que eso no tiene presentación; en algunos casos no podemos ir al lugar de los hechos porque no tenemos gente y si no se toman medidas serias en este asunto nosotros colapsamos”, advierte el sindicalista.

En esta sección del país se adelantaron plantones que empezaron desde el pasado 28 de noviembre tras la jornada de paro de 24 horas prevista para dicha fecha, pues manifiestan que actualmente, los fiscales quedan mal parados en los estrados judiciales y la ciudadanía es la más afectada.



foto: Cortesía