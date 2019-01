Más de dos mil uniformados resguardarán la seguridad en la feria de Manizales

La policía Nacional de mano de la Secretaría de Gobierno de Manizales ya tiene listo el puesto de mando unificado con el cual garantizará a diario la ejecución policial de los diferentes eventos feriales que se realizarán en Manizales del 5 al 13 de enero.

El secretario de Gobierno de Manizales, Jhon Evert Zamora, señaló que se tiene un trabajo mancomunado para hacerle seguimiento a cada uno de los eventos feriales, y no solo mirando el esquema de seguridad sino también con cada una de las unidades de socorro para garantizar seguridad y sitios de control en varios sectores de la capital del departamento de Caldas.

“Manizales hoy tiene 1635 unidades policiales y además hay un refuerzo de otros mil policías para un total de 2636 agentes policiales, por lo que ya se tiene garantizado el servicio de alimentación y alojamiento para las unidades que llegan de otras partes del país, lo que nos va a permitir tener una seguridad ciudadana en el municipio. Recordar que Manizales pasa de una población de 400 mil habitantes a una población flotante de más o menos un millón o millón y medio de habitantes en el periodo de Feria de Manizales 2019”.

Desde la Secretaría de Gobierno municipal manifestaron que se tiene plena seguridad para cada uno de los eventos de feria, pero que no se van a descuidar los otras comunas de la ciudad; también se le hace una llamado a la ciudadanía para que cuide de sus objetos personales y sobre todo se tenga tolerancia en cada uno de los sitios que frecuenten, además de que haya una moderación en el consumo del licor a fin de no presentar inconvenientes para no tener que lamentar hechos de homicidios en esta feria de Manizales.