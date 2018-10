Más del 90% de municipios cordobeses no cuentan con policías de tránsito

Por falta de recursos económicos más del 90% de los municipios de Córdoba, no contarían con policías de tránsito, así lo aseguró el secretario de Tránsito de ese departamento Martín Jalal, quien además indicó que esta situación preocupa porque los índices de accidentalidad se han disparado en lo que va corrido del 2018.

“En estos momentos de 30 municipios que tiene Córdoba, 25 no tienen organismos de tránsito, ni tienen quien regule el tráfico. Los cinco restantes que tienen organismos de tránsito, solo uno tiene convenio con la Policía y es Montería, de manera que es preocupante la situación”, precisó el funcionario.

El funcionario señaló que actualmente se estudia la posibilidad de un convenio tripartita tendiente a beneficiar a las zonas que hoy carecen de este importante servicio en las diferentes vías.

“Los alcaldes han tenido la voluntad para realizar algunos convenios que han quedado en la mesa porque no se han logrado firmar unos convenios tripartita entre la Gobernación, La Policía de Carreteras y el municipio con el fin de que se pueda coadyuvar para buscar la forma de reducir la accidentalidad y que se regule la movilidad en estos municipios donde no hay organismos de tránsito. Hemos hablado con los alcaldes y tienen la voluntad pero no los recursos suficientes para crear un organismo de tránsito y toca que la Gobernación entre a apoyar esta situación para solucionar la problemática”, enfatiza el secretario.

De acuerdo con lo establecido, por cada uniformado requerido hay un elevado costo cercano a los 24 millones de pesos.

“En Lorica ustedes encuentran reguladores de movilidad, mas no tienen facultad para imponer comparendos, de estos también encontramos en Cereté, Planeta Rica, San Antero y Lorica. Por agente de policía hablamos de un valor de 24 millones, son bastante onerosos los convenios pero es una situación” indicó el funcionario.

Solo en la capital cordobesa hay un reporte de 65 muertos por accidentes de tránsito en lo corrido del año y la mayoría de incidentes se registran en motocicleta.

Los municipios más críticos por accidentes de tránsito son: Lorica, Chinú, Sahagún, la vía Montería-Cereté.

Empezando esta semana se conoció la muerte de al menos siete personas en vías de este departamento.