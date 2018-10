Megatanque de Barraquilla necesita $5.000 millones más y está en riesgo de deslizamiento

La W decidió buscar al ingeniero Carlos Vengal, representante legal del consorcio Hidrotanques y quien ganó la licitación para la construcción del Megatanque de agua más grande de Latinoamérica, el cual está ubicado en la ciudad de Barranquilla.

Vengal respondió los cuestionamientos que tiene esta obra, la cual tiene una inversión de más de 30.000 millones de pesos y que fue inaugurada por las autoridades, pero que aún no se encuentra en funcionamiento.

En diálogo con este medio, el ingeniero señaló que sí se adelantan trabajos en la obra: “Nosotros ya salimos de la zona urbana que es la 51B que corresponde al barrio Siete de Abril. Como donde estamos no hay personas, están pensando que está paralizada, pero se está trabajando en la zona donde no hay habitantes”.

Según Vengal, dichos trabajos corresponden a la instalación de válvulas para las pruebas de tuberías, para la limpieza y desinfección de estas. Este trabajo se hace conjuntamente con la empresa Triple A. Este proceso duraría entre 45 y 60 días.

----------------------------

LÍO LEGAL

Por incumplimiento en pagos el consorcio Hidrotanques fue demandado, por O-tek Internacional, encargada del suministro, ensamble del tanque y además de venderle las tuberías, debido a la falta de pago en unas facturas. Vengal aseguró que este proceso está en manos de abogados:

“O-tek es un subcontratista mío, hicieron una demanda a través de un juzgado, le estamos respondiendo con los abogados, pero no pueden paralizar la obra de ninguna manera, no hay ninguna posibilidad que esa obra se pare por ese proceso, solamente una fuerza descomunal de la naturaleza lo podrá hacer. Si ellos no lo terminan, nosotros buscaremos otro que responda por eso. A ellos les corresponde mirar si el tanque tiene o no filtraciones, porque ellos fueron los que instalaron el tanque, se les debe el 10% del valor del tanque que son más o menos 600 millones de pesos, ellos están reclamando unos intereses, que nosotros creemos que no se lo debemos, eso está en manos de los abogados”.

----------------------------

APALANCAMIENTO

El ingeniero Vengal se refirió también a Luis Guzmán Chams, quien según un documento privado firmado por ambos, hizo un aporte de 2.970 millones de pesos, para el desarrollo y la ejecución del contrato. El documento señala además, que las utilidades del contrato de obra serán distribuidas en un 50% para Chams y 50% para Vengal y su esposa. El contratista dijo que a este último no se le debe ni un solo peso del dinero que sirvió para apalancarse financieramente.

“El señor Chams es un aportante a un negocio, con unas expectativas de unas utilidades, nosotros creemos que le hemos devuelto su dinero, el piensa que no, pero eso está en manos de los abogados, en los juzgados civiles, y las utilidades si es que las hay, se harán cuando se termine el contrato y se liquide, no se pueden hacer antes. No afecta la obra porque es un acuerdo entre civiles.”

----------------------------

CVY O “CÓMO VOY YO”

Vengal, habló además de los CVY o los “Cómo voy yo”, que serían los presuntos comprobantes de egresos de la obra que fueron denunciados en un audio como la "Coima" que presuntamente se le habría dado a los funcionarios del Área Metropolitana.

“Yo de los CVY honestamente no tengo ni idea, yo no le doy, ni le he dado, ni le voy a dar CVY a nadie, porque nuestra empresa tiene suficiente prestigio para ganarse los contratos, sin necesidad de alterar lo que debe ser normal, que es que se le adjudique a la empresa que tenga las mejores condiciones y ofrezca la mejor opción para hacer una obra. Nosotros no requerimos de eso tenemos 40 años de estar en el mercado y nunca hemos tenido problemas de este tipo.”

----------------------------

INCUMPLIMIENTOS E IMPREVISTOS

Nueve meses habrían durado los imprevistos e inconvenientes entre la firma del contrato, y el acta de inicio de la obra. Según Vengal, debido a que no había gente capacitada en el país.

“A lo largo de la obra hubo tres suspensiones, por diferentes motivos: la comunidad, el problema de Marval que estábamos pasando por una urbanización privada, el registro ante instrumentos públicos porque la servidumbre tenía que estar registrada, porque era exigencia del ministerio. Todo esto está soportado en unas actas de paralización en la que el contratista constructor no tiene nada que ver, porque son imprevistos que yo no puedo asumir.”

Según el contratista, la obra estaba pactada para ser entregada en 10 meses, ya que según él solo era “Hacer el tanque y meter la tubería”, pero se encontró con obras adicionales. Más de un año de haber sido instalado, aún no está en funcionamiento, se necesitan 5.000 millones de pesos y está en riesgo de deslizamiento.

El Megatanque se encuentra ubicado en el Cerro Sevilla, considerado un promontorio de arcilla, que cuando hace contacto con el agua cambia el volumen y puede causar deslizamiento. Lo que se traduce, en que la base del tanque podría sufrir una desestabilización e implicaría un riesgo grande de que el tanque se pudiera volcar o deslizar.

Ante esta situación, se necesitarían 5.000 millones de peso adicionales para que no se afecte la estabilidad del tanque: “Estas obras están para revisión en el Ministerio de Vivienda, nosotros les avisamos hace año y medio, pero como ha habido tiempo de elecciones, cambio de gobierno, los nuevos funcionarios están revisando eso y todavía no tenemos el visto bueno. Este invierno está afectando la estabilidad del tanque porque está lloviendo todos los días”, señaló Vengal.