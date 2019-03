Mesa directiva del Concejo de Montería instó a investigar casos de amenazas a concejales

El presidente del Concejo de Montería, Emiliano Pastor Álvarez, indicó que la mesa directiva de la Corporación solicitará a la Fiscalía que designe un equipo especial para que investigue las amenazas de muerte denunciadas por los concejales Gustavo Negrete, Andrés Felipe Pérez, Luis Carlos López y Aldrin Pinedo.

Los casos fueron dados a conocer este 01 de marzo en medio de la instalación del primer periodo ordinario del año en el Concejo de Montería.

“Acompañaré la denuncia ante la Fiscalía y solicitaré un equipo especial para que se investigue a fondo a los responsables de tan bajo comportamiento. Exhortamos a las autoridades a que extremen las medidas de seguridad personal de estos honorables concejales para que se garantice su vida y el libre ejercicio de sus tareas personales y políticas y acudiremos a la Fiscalía para rechazar los señalamientos hechos por los cuatro concejales cuando se refieren a la coalición de 11 concejales de ser responsables de esta nefasta situación”, precisó el presidente del Concejo de Montería.

Los graves señalamientos, los hizo el concejal liberal Andrés Felipe Pérez.

“Cualquier hecho que me pase a mí o a mi familia voy a hacer responsable a la famosa colación de 11 porque son las únicas personas a las que he denunciado en legalidad porque no actúo como bandido, actúo en legalidad y las amenazas son sistemáticas. Esto es preocupante y voy a llegar hasta las últimas consecuencias”, señaló el concejal.

El resto de concejales señalados, rechazaron las declaraciones del cabildante liberal y varios abandonaron el recinto al tildar la situación como “bochornosa”.