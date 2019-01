“Mi hijo está luchando, es un guerrero”: mamá de cadete boyacense herido en atentado

“Mi esposo prendió el televisor, y me dijo: Patricia, están bombardeando la escuela de Policía donde esta Andrés”, cuenta Patricia Moreno, madre del cadete Andrés Felipe Carvajal, quien de inmediato llegó a la Escuela General Santander el pasado 17 de enero, encontrándose con dos filas de familias que esperaban información de los uniformados muertos y la de los heridos.

Al llegar a la escuela, narra que un sacerdote estaba sacando el listado y dijo: “aquí háganse las personas porque voy a nombrar los hijos que están muertos, y aquí a este lado los que tienen sus hijos heridos”.

Doña Patricia, describe que fueron eternos esos minutos, llenos de zozobra, en medio de lágrimas de muchas madres que esperaban noticias de sus hijos, pero que por fortuna para ella, se dio cuenta que Andrés estaba en el hospital del Tunal, y eso, era una esperanza.

Desde hace cinco días, Andrés Felipe, ha tenido que soportar cirugías en tórax, pierna derecha, un brazo y una diálisis. “Le colaron tornillos en la parte del fémur de la pierna derecha, también le afectó un bracito y tiene la cara quemada, el cuerpito. (…) Tiene quemaduras que son fuertes”.

La madre del cadete, que lleva más de cinco años en la Policía, explica que los doctores le han dicho que después de las cirugías su hijo está estable. “Gracias a Dios y a la virgencita mi hijo va a salir adelante; esta luchando, es un guerrero, Mi Dios me lo tiene para cosas grandes. Estoy muy contenta”.

- Mami cuando grande quiero ser capitán

Desde niño Andrés Felipe anhelaba con ser capitán del Ejército, recuerda doña Patricia entre sollozos y ahora de grande su propósito es el de ser general. “Yo soy inteligente me dice, se le veía muy contentó porque ya estaba en cuatro semestre”.

Diana Garzón, quien fue compañera del cadete desde preescolar hasta terminar el bachiller, corrobora que los sueños y el amor por las Fuerzas Militares, siempre estuvo presente en las conversaciones de Andrés.

“Se caracterizó por el amor a las Fuerzas Militares y era su sueño más grande. Una persona muy inteligente. Se preocupó por ser una persona integra y responsable”, cuenta Diana.

- Andrés, de erradicador de coca a oficial de la Policía

En la puerta del hospital del Tunal, doña Patricia cuenta que su hijo fue estuvo trabajando en Arauca y allí decidió hacer un curso de contra-guerrilla. “A él le toca dormir en el monte, “encambuchado”, le tocaba erradicar coca”.

Ante estas duras labores, Andrés convenció a su familia para que lo apoyaran económicamente para presentarse al curso de oficial y seguir caminado y luchando por su sueño de niño, ser oficial de la Policía.

“Le empezó a doler mucho la columna y me dijo: Madre, seguro por el armamento tan pesado, me duele mucho la columna; quiero madre que me colaboren para presentarme como oficial; le dije mijito hágale nosotros lo apoyamos, y le sacamos la carrera entre todos”, cuenta doña Patricia, la voz se le quiebra

Lo que llama la atención a la madre desconsolada, pero con esperanza de que su hijo va salir victorioso de esa batalla en el hospital del Tunal en el sur de Bogotá es que “nunca le ocurrió nada por allá en esos sitios tan calientes, y acá si pasarle eso, Dios mío”.

Frente la dura situación doña Patricia dice que su arma más fuerte ha sido la oración en la que ha encontrado apoyo de toda la gente en el pueblo donde vivían, en Muzo Boyacá y todos sus amigos que han hecho cadenas de oraciones. “Todos están muy pendientes”.