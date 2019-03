Millonarias pérdidas por paro en Nariño

Un urgente llamado al Gobierno Nacional y a las comunidades indígenas realizó el Comité Inrergremial de Nariño ante los cuatro días de manifestaciones

Los gremios realizaron un encuentro con integrantes del alto gobierno para mediar y solicitar se levante de inmediato el bloqueo de la vía Panamericana.

María Eugenia Gavilánes, presidenta de la junta directiva de la entidad en Nariño, dijo que la región ha sido muy golpeada por este tipo de paros generando pérdidas que nunca logran recuperarse.

En un comunicado firmado por el presidente (e) de FENALCO a nivel nacional expresó que la región no aguanta un bloqueo más, las pérdidas para el comercio y la economía son incalculables y difícilmente recuperables en el tiempo. “Rechazamos categóricamente las vías de hecho. Lo particular no puede seguir afectando el desarrollo del país”. “No desconocemos el derecho a la protesta pero exigimos respeto al trabajo, a la libre movilidad, a la defensa de la propiedad privada y por supuesto a la vida”, agregó Quintero.

Desde este y otros gremios del departamento se insta al gobierno nacional a buscar una salida urgente a través del dialogo y garantizar el derecho a la movilidad.

