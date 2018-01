Mincultura responde con dura carta los cuestionamientos del alcalde de Cartagena.

Con una dura carta, la ministra de Cultura, Mariana Garcés, le respondió al alcalde de Cartagena, Sergio Londoño, un documento enviado por él, en el que le pide actuar sin dilaciones y que el director de Patrimonio, dejara de dar declaraciones erradas sobre la ciudad.

En el documento la ministra le dice al alcalde: “Sea lo primero aclararle, en lo que respecta a las competencias del Ministerio de Cultura y del Distrito de Cartagena que el Centro Histórico y la Zona Periférica de Cartagena están regulados por la reglamentación que fue acogida y aprobada mediante la resolución 043 de 1994 por parte de Colcultura hoy Ministerio de Cultura. En ella claramente se estipula que la Nación tiene competencia sobre el Centro Histórico y su zona de influencia, así́ como en el castillo de San Felipe de Barajas y su zona de influencia, sectores urbanos donde el proyecto Aquarela no se encuentra situado”.

La ministra defendió las declaraciones de su funcionario: “Es necesario explicar aquí́ que la norma urbana que cobija esta manzana 186 está definida en el Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena aprobado en 2001, allí́ se definen sus usos y alturas y en ese documento, que en lo que respecta a las alturas no ha sido modificado por el Concejo de la ciudad desde entonces, para esta manzana se estipula una altura máxima de 4 pisos. Sin embargo, el Curador No1 de Cartagena aprobó un proyecto con una altura de 32 pisos amparado, entre otros documentos, principalmente en una circular emitida el 10 de diciembre de 2013 por la secretaria de planeación de Cartagena en la que se dio el alcance de interpretación sobre los proyectos de vivienda de interés social en los términos establecidos en el artículo 102 de la Ley 388 de 1997. Este es un punto en que no sólo el Director de Patrimonio el arquitecto Alberto Escovar ha hecho énfasis, sino el Ministerio de Cultura en sus diferentes pronunciamientos”.



Así mismo, le detalla la supuesta falta cometida por la alcaldía de Cartagena, al no tomar acciones sobre esta obra, que estaría violando el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual restringir él números de pisos elevados en la zona donde se construye Aquarela.



“Lo invitamos señor alcalde a que revise de manera detallada las licencias de construcción que fueron proferidas por la Curaduría Urbana Distrital n° 1 licencias números 0486 del 23 de septiembre de 2016 y 0611 del 2 de diciembre de 2016 con respecto al proyecto "Aquarela Multifamiliar VIS," donde el aspecto más grave que impacta al Castillo de San Felipe y su entorno, como es el cambio de altura permitido, se justifica en buena medida en la interpretación de esa circular de la Secretaria de Planeación Distrital, a la cual se ha referido este Ministerio en cabeza del director de patrimonio. Así́ que como queda constatado aquí́, nunca se ha faltado a la verdad en ese punto”.



Asegura que una vez aclarado que esta cartera no tenía competencia en esa obra, determinaron ampliar el área de influencia del Castillo de San Felipe de Barajas para evitar que una situación como la del proyecto Aquarela no se volviera a presentar sin el conocimiento de esta entidad, “En su comunicación manifiesta usted no estar de acuerdo con esta decisión. Afirma que la resolución 1709 de junio 15 del 2017 mediante la cual se modificó́ la resolución 043 de 1994 ampliando la zona de influencia del Castillo de San Felipe de Barajas, constituye una amenaza contra dicho entorno, por permitir, según su afirmación hasta 10 pisos en los predios circunvecinos del Castillo”.



Agrega: “Sobre lo que usted menciona con respecto a la Ley 1801 de 2016 "Código Nacional de Policia y Convivencia... que asigna las competencias para la imposición de medidas correctivas, es así, como el mismo código en los artículos 204 y 205 le imponen al alcalde como la primera autoridad de policía del distrito o municipio, garantizar la convivencia y la seguridad en su jurisdicción, y velar por la aplicación de las normas de Policía y por la pronta ejecución de las órdenes y las medidas correctivas que se impongan. Por lo anterior, cualquiera de los comportamientos allí descritos que vulneren el patrimonio cultural conlleva la aplicación de la medida por parte de la autoridad de policía, por lo que es usted actualmente en el caso en comento el garante de la protección del patrimonio cultural, dada la asignación que le impone la reglamentación 043 de 1994 descrita en el párrafo tres de esta comunicación.



También le hace claridad sobre la visita realizada a Cartagena por la misión de asesoramiento técnico de ICOMOS internacional — UNESCO.



Indica que en un informe del 16 de noviembre de 2017, el presidente del comité de ICOMOS — Colombia, Cesar Augusto Velandia Silva alertaba al Director de Patrimonio de este Ministerio sobre la grave situación que el proyecto Aquarela tendría sobre el Castillo de San Felipe de Barajas y en particular enunciaba los "efectos adversos" sobre el entorno paisajístico de este inmueble y el sector antiguo de Cartagena, alterando de manera irreversible el criterio (iv), uno de los dos por los cuales esta ciudad demostró́ en 1984 su Valor Único Excepcional como Sitio de Patrimonio Mundial de la Unesco.



“Ante la gravedad del informe, esta comisión que la UNESCO estaba programando como usted bien lo sabe para el primer semestre de 2018 se adelantó para los días 12 al 15 de diciembre de 2017. El gobierno colombiano por supuesto fue consultado y estuvo plenamente de acuerdo en adelantar la mencionada visita en la que tanto delegados del ministerio de Cultura, como usted y sus funcionarios tuvieron la posibilidad de dialogar y aclarar en detalle las inquietudes presentadas por el delegado de Icomos Internacional arquitecto Luis María Calvo, quien en este momento esta elaborando un informe producto de su visita y que deberá ser enviado al Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO”.

Le recuerda al mandatario que ninguno de estos acontecimientos se hicieron a sus espaldas ni de nadie, “ha sido la inquietante y molesta estructura de 32 pisos que se levanta en los límites del castillo de San Felipe la que ha hablado por sí misma”.



La carta finaliza diciendo, “Por lo anterior señor alcalde, le hago un llamado a la serenidad. Que evite sus acusaciones sin fundamento a este despacho y a nuestros funcionarios. Nuestro único interés, es cumplir con la misión de máxima autoridad en la custodia y defensa de nuestro patrimonio; más aún cuando se trata de declaratorias de patrimonio de la humanidad”.