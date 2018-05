Minvivenda asegura que Aquarela se habría vendido como proyecto VIS sin serlo

El Ministro de Vivienda Camilo Sánchez Ortega reveló esta tarde en Cartagena que el polémico edificio Aquarela, que se construye en inmediaciones al Castillo San Felipe de Barajas, habría hecho trampa para acceder a la licencia con la que se construyó.

Para Sánchez, quien hizo el pronunciamiento desde el 61 Congreso Internacional de la Asociación Colombiana de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, las medidas de los apartamentos y la ubicación de Aquarela no corresponderían a vivienda de interés social.

“Aquarela se vendió como un proyecto de interés social y podría no serlo, eso está en investigación, y muy seguramente puede darse eso por los metros de construcción que dicen”, expresó.

Asimismo, informó que ya se está investigando el caso porque “Cuando se hace vivienda de interés social es porque usted no tiene vivienda, porque no tiene cómo comprar vivienda, porque tenía necesidad de hacer el cierre financiero a través de subsidios (…) Si eso no se da, mostraría que la licencia que se sacó es falsa, porque no cumplía lo que dijeron que se estaba haciendo”.

Las pesquisas de las habla el Minvivienda se adelantan en medio del proceso que se sigue por una acción popular interpuesta por las afectaciones que esa obra podría causar al patrimonio de La Heroica.

El proyecto Aquarela está suspendido desde el 24 de octubre del 2017 porque, además de la eventual afectación al patrimonio, no cumplía con algunas normas urbanísticas.