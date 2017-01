Montería: alerta en la cárcel Las Mercedes por evidente deterioro

En Montería, las autoridades dudan que las grietas en paredes y el colapso de un techo hayan sido el resultado de los coletazos del sismo que tuvo como epicentro a Chocó, pues según lo indicado por el personeros de Montería Jorge Galofre, en la Capital cordobesa no se sintió el movimiento telúrico.

"Preocupante la situación en la cárcel Las Mercedes, tenemos las primeras informaciones que el cielo raso y el techo donde se encuentran reclusas las mujeres en los dormitorios colapsó. Cedieron una de las placas y donde se encontraban tres internas que resultaron heridas no de gravedad. No tenemos reporte técnico que nos dé a entender que lo que se presentó en la cárcel obedezca a temas sísmicos; no es la primera vez que se presentan estos hechos en la cárcel Las Mercedes", afirmó el personero.

La cárcel Las Mercedes de Montería, fue inaugurada en marzo de 1958, desde entonces se ha denunciado en la capital cordobesa que el establecimiento no recibe un adecuado mantenimiento lo cual pone en riesgo la vida de cerca de 2100 internos pues el penal que sólo tiene capacidad para 877 personas hoy también presenta la problemática del hacinamiento.

Cabe indicar que, ante el incidente donde cerca de 97 mujeres estuvieron en riesgo de perder la vida por el colapso del techo y grietas en las paredes, el secretario de Gobierno de Montería, Salim Ghisays, afirmó que en los próximos días viajarán a Bogotá en busca de apoyo por parte del Alto Gobierno para invertir en la infraestructura de la antigua cárcel monteriana.

Sobre esta situación desde el penal se insiste en que el incidente fue el resultado de los coletazos de un sismo en Chocó.