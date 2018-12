Morros Zoe, apartamentos con salida directa a la playa en Cartagena de Indias

Luego del éxito obtenido con los condominios Morros Eco (entrega 2019) y Morros Ío (entrega 2021), Epic diseño+construcción, en asocio con Novus Civitas, presentan Morros Zoe, un espectacular condominio con salida directa a las playas de Serena del Mar en Cartagena de Indias.

Morros Zoe viene a acompañar los importantes desarrollos que se están dando en la Zona Norte de Cartagena de Indias:

Todo esto, sumado al Megaproyecto Serena del Mar, una ciudad dentro de la ciudad, un macroproyecto a solo 12 km del Centro Histórico de Cartagena, un desarrollo urbanístico de más de 1000 hectáreas de extensión que tiene como compromiso garantizar la calidad de vida de todos sus habitantes a partir de la generación de oportunidades, en completo respeto por el medio ambiente.