Muere a sus 51 años Jorge Luis Hortúa, cantante de música popular

Agradeciendo las oraciones y apoyo brindado en este proceso, solo palabras de agradecimiento a familiares, amigos, medios de comunicación y publico maravilloso que ha diario y mediante sus gestos, acciones de apoyo demostraron su cariño. El día lunes a las 11:55 pm en la ciudad de cali ha fallecido Luis Antonio Hortua, conocido con su nombre artístico “Jorge Luis Hortua”. Quien descansa y espera en Dios. 1. El lugar de velación sera el día 13 de marzo a partir de las 8:00 am hasta las 11:00 am en funeraria el valle, ubicado en Av. Vasques Cobo # 24N 32. Cali. 2. Posteriormente. se dirigirá a la iglesia el eden ( calle 9 E # 22 -25, B/ Bretaña) 3. Y a las 4:00 pm se llevara a cabo el sepelio, en el cementerio jardines del recuerdo. Buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia, y todo lo demás sera añadido; Mateo 6:33 Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al padre sino por mi; Juan 14:6 Att: Manager y Esposa "Damaris Caro"

A post shared by Jorge Luis Hortua (@jorgeluishortua) on Mar 13, 2018 at 2:34am PDT