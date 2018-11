Muere hombre ahogado en playas del norte de Cartagena

Un paseo a las playas terminó en tragedia para la familia de Juan Andrés Avilés Hernández, quien se ahogó en horas de la mañana de este lunes festivo cuando tomaba un baño de mar en la zona aledañas al Túnel de Crespo en el norte Cartagena.

De acuerdo con las autoridades, la víctima mortal residía en el barrio Flor del Campo, sur de la ciudad, y era auxiliar de una lancha pesquera.

Al momento de la emergencia, Juan Felipe Villegas, un bañista de la ciudad de Medellín de 42 que estaba en el lugar, intentó socorrer a Avilés y por poco corre su misma suerte.

"Intenté ayudarlo, él me decía que no lo dejara morir, pero cuando quise darle la mano una ola muy fuerte lo hundió por completo y yo, también por poco pude haber muerto; gracias a Dios un policía me rescató", contó Villegas luego de ser rescatado y auxiliado por salvavidas.

Tras el episodio, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena reiteró a propios y turistas la importancia de respetar las señales de prohibido bañarse que están en varias zonas de playa de la ciudad.