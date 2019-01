Mujer denuncia agresión por parte de Policías en Malambo, Atlántico

En diálogo con La W Radio, Cindy Anguila denunció que fue víctima de una brutal agresión por parte de Policías en el municipio de Malambo, Atlántico, luego de haber sido detenida cuando iba a bordo de una motocicleta mientras se movilizaba en compañía de su esposo, el día 19 de enero.

“Me dice que la moto no tiene papeles, yo le dije que sí, que solamente le pedí el favor que me trajera porque mi hijo está enfermo, tiene fiebre y voy a comprar un medicamento. Me dice que a él no le interesa eso, que la moto será inmovilizada y que lo acompañáramos a la estación”.

La mujer señaló que luego de esto, pidió que llamaran al tránsito si debían inmovilizarle la motocicleta, y que esto fue lo que “ofendió” a los uniformados.

“Eso fue lo que a ellos les ofendió porque yo les dije a ellos que no eran policías de tránsito, que si querían inmovilizar la moto que llamaran al tránsito. Me dieron una patada que yo me oriné, me cogieron de cara contra el piso, tengo mi rostro desfigurado, de la patada que me dieron ahora esto presentando sangrado”.

Luego de esto, la mujer indicó que este agente llamó a unos refuerzos y empezaron a agredir a su esposo.

Anguila señaló que ya fue valorada en las Instalaciones de Medicina legal, y que actualmente hay una denuncia interpuesta ante la Procuraduría por estos hechos.