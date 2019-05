Multan a mujer que ingresó al páramo de Santurbán totalmente desnuda

Por medio de un video del coronel Carlos Cabrera, comandante de la Policía de Santander se dio a conocer que buscaban a Tatiana Reyes, mujer que ingresó a una laguna del páramo sin ropa, la búsqueda se da para multarla por el episodio que se convirtió en polémica en Santander.

El coronel explicó que la multa que se le impone a la ciudadana es por exhibicionismo.

"En relación al caso presentado en el páramo, este acto de intolerancia ha causado indignación en la población del sector, se invita a esta persona para que se haga presente ante las autoridades para aplicarle una medida correctiva, ya que de acuerdo al código de Policía que dice que si hay un comportamiento que afecta la tranquilidad de las personas, o realizar actos sexuales o exhibicionismo que generen molestia a la comunidad debe aplicarse una multa", dijo el Coronel Cabrera.

(Le puede interesar: Los lugares donde la mujer que se desnudó en Páramo también se tomó fotos ligera de ropa)

Pidió también que se respete la flora y fauna de este emblemático lugar, ya que es uno de los lugares más importantes de Santander.

Por su parte, Tatiana Reyes, en sus redes sociales se pronunció y manifestó que le parece injusta la multa por realizar un desnudo artístico.

"En el lugar no hay señalización que indique que esté prohibido el ingreso a la laguna, yo no he generado ningún tipo de contaminación, siempre busco la manera de proteger y respetar la naturaleza".

La multa que se le quiere imponer a la artista nudista sería de alrededor de 368 mil pesos.