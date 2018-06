Ni chicha ni limonada: Alcalde de Bucaramanga sobre compromiso de Duque con el páramo

En medio de su ejercicio de Facebook Live, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, aseguró que recibió respuesta de los candidatos presidenciales sobre el compromiso que les solicitó de no permitir la explotación del páramo de Santurbán.

“Iván Duque me escribió que con el apoyo de mi bancada lograremos implementar reformas que en materia fiscal, presupuestal y ambiental reclama el país, para mí esto no dice nada, esto no es ni chicha ni limonada”, aseguró el mandatario.

También aseguró que Gustavo Petro firmó un compromiso donde protegía el páramo de Santurbán y se oponía a la explotación minera.

Finalmente le hizo una invitación a la ciudadanía para que salieran a votar el próximo domingo por el candidato que en realidad se comprometiera con el pedido de los bumangueses.