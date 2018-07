Niegan tutela contra bebidas tradicionales del Pacífico

El Juzgado Quinto de Familia de Oralidad del Circuito de Cali, negó la tutela que presentó el ciudadano Diego Ramos, que exigía registro Invima para varias bebidas tradicionales del Pacífico colombiano.

La sentencia dice que los argumentos presentados por el titular de la empresa la empresa Viche del Pacífico S.A.S. no cuentan con elementos de juicio para dicha petición.

“No se establece la afectación del derecho colectivo a la salubridad pública, ni tampoco existe una prueba que demuestre la afectación directa de los derechos fundamentales al accionante y que en relación a su representada, que es una persona jurídica, tampoco nada se dijo de la afectación que ésta fuere víctima con la violación del derecho colectivo incoado”, indica el fallo.

El juez consideró que el proceso de selección de los productores de bebidas ancestrales que participaran en el Festival Petronio Álvarez, se cumplió bajo el reglamento establecido por los organizadores, por lo que tampoco consideró que se estuviera violando su derecho al trabajo al no haber sido elegido para vender sus bebidas en el Festival.

“Al participar en una convocatoria sujeta a calificación, se tiene por incierto su aprobación o no, con lo que tal actuación no se circunscribe a un acto de desigualdad o segregacionista, sino simplemente a que lo propuesto no cumplió con los requisitos dispuestos para tal fin”, señala la sentencia.

Las Secretarías de Cultura y Salud del municipio de Santiago de Cali celebraron la decisión.

Al fallo se suma el pronunciamiento que hiciera la Superintendencia de Industria y Comercio, en el sentido de iniciar un proceso de cancelación por vulgarización del registro de la marca Viche del Pacífico S.A.S., como consecuencia del posible carácter genérico y de uso común que posee dicha expresión para identificar una bebida artesanal producida en el litoral pacífico colombiano.