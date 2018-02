No es solo el dolor físico sino moral: profesor agredido por padre de familia en Cali

José Miguel Fernández docente de biología de la Institución educativa Politécnico Municipal de Cali, denunció que fue objeto de una agresión por parte de un padre de familia la semana pasada.

El docente habló con La W y contó su versión de los hechos. El niño perdió el grado, por lo que sus padres fueron a reclamarle al profesor, sin embargo, Fernández, aseguró que "los acudientes nunca asisitieron a las jornadas de recuperación y solo aparecieron este año cuando ya no se podía hacer nada a pedir cuentas en actitud muy agresiva".

Además aseguró que como lo muestra el vídeo que circula en redes sociales él fue agredido frente a todos sus estudiantes que acudían a una de sus clases.

El maestro afirmó que "no es posible que se le pague a un profesor de esta manera" pues su labor es fundamental en la sociedad y que, a pesar de lo que digan los acudientes, "prefiero que los padres vengan a hablar conmigo a pasarlos aunque no hayan cumplido con los logros"

Finalmente expresó su preocupación sobre su traslado de institución por el incidente, "espero que no me muevan a otro colegio porque yo he sido buen maestro y esta es una gran institución".