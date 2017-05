No le veo futuro a ‘Mega Cárcel’ en Popayán: Luis Fernando Velasco

En la tercera sesión del Consejo Superior de Política Criminal, que discutió proyectos que se están realizando en materia de infraestructura penitenciaria, el senador Luis Fernando Velasco Chaves rechazó el proyecto que pretende construir una ‘Mega Cárcel’ en Popayán.

“Presenté un criterio que se comparte en Popayán, y es la inconveniencia de pensar en una Mega Cárcel para la ciudad”, precisó el expresidente del Congreso.

Velasco Chaves argumentó que Popayán es una ciudad que se proyecta a futuro con un crecimiento económico, turístico y que tiene un POT que no permite que en ciertas partes se generen obras de semejante impacto, que además generan graves problemas de carácter social.

“No se justifica que se haga este tipo de inversión, que además no es bien recibida por la mayoría de las ciudades (…) He escuchado al Alcalde, concejales y gremios, manifestarse en desacuerdo; por ello, señalé que no nos gustaba el proyecto y pedí reevaluarlo totalmente”.