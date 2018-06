No me duele la mano. Si salen 15, salen 15: Botero Coy sobre policías que hurtaron droga

El Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, General Mariano Botero Coy, se refirió al informe de contrainteligencia de la Policía que, evidenciaría una afectación a la transparencia policial.

La situación se habría dado en un procedimiento de incautación de base de coca, y marihuana por parte del comandante del CAI de Rebolo, y diferentes patrullas del cuadrante, en el barrio La Chinita el cual habría terminado con el hurto de la droga incautada, y en dónde estarían involucrados 15 uniformados en los hechos.

“Esto muestra claramente que nuestro proceder es transparente, y como lo he dicho, yo no voy a permitir que mis hombres que deben servir a la comunidad, la vayan a afectar, y como lo he dicho, si esos hombres en el desarrollo de la investigación salen responsables, si tengo que ir allá, precisamente el día de la audiencia, haré todo lo posible.”

Coy aseguro durante su intervención que 47 funcionarios ya habían sido retirados por irregularidades al interior de la institución.

“47 funcionarios han sido retirados, y a mí no me duele la mano, si salen 15, salen 15”. Señaló el General.