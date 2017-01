No nos han tenido en cuenta en implementación de acuerdos: Indígenas del Cauca

Hay expectativa en el departamento del Cauca por la visita del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el mandatario de Francia, Françoise Hollande, que este martes llegarán a la vereda La Venta, donde está localizada la sede local del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.



Voceros de las comunidades indígenas afirmaron que no los han tenido en cuenta para la implementación de los acuerdos y que no han recibido información clara sobre lo que ocurre en inmediaciones de sus territorios, en el marco del acuerdo.



"La gente no tiene claridad sobre el asunto. El proceso de paz por el tema de restricción ha dejado muchas dudas y la venida del presidente de Francia ha generado muchas inquietudes (...)", sostuvo Lucio Güetio, dirigente indígena.

Por su parte, el consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, José Pete, aseguró que no ha sido suficiente la participación de las comunidades en la implementación de los acuerdos, "se necesita más articulación con las comunidades y el Consejo Regional", agregó.

En las últimas horas las autoridades indígenas del Cauca advirtieron que en este municipio se han registrado amenazas por parte de supuestos grupos paramilitares, que difunden panfletos en los que intimidan a jóvenes y trabajadores de la IPS, por lo cual exigieron investigaciones.