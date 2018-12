No se han hallado amenazas en contra de la sicóloga asesinada en Caquetá: coronel Navarro

En diálogo con La W, el comandante de la Policía en el departamento de Caquetá, coronel Javier Navarro, expresó que no existían amenazas en contra de Vivian Muñoz, psicóloga adscrita a la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) que fue asesinada en las últimas horas en San Vicente del Caguán.

El cuerpo de Muñoz fue encontrado, baleado, junto al del líder social Ignacio Gómez Ávila en la vereda Minas Blancas de San Vicente del Caguán. Ella se dedicaba a la asistencia psicosocial de excombatientes de las Farc.

“Hasta el momento, no hemos encontrado una relación directa en la motivación del doble homicidio con su vínculo con la Agencia de Reincorporación. Hasta el momento no lo hemos encontrado, sin embargo estamos valorando varias hipótesis (…) no hemos encontrado amenazas o algún incidente que nos pueda permitir inferir que haya relación directa en los móviles del homicidio con el perfil laboral que ella desempeñaba”, aseguró el coronel Navarro.

De momento se desconoce qué grupo criminal es responsable de estos homicidios.

“Estas dos personas tenían una relación cercana de amistad. En momentos previos a su desaparición y posterior asesinato ella tuvo una comunicación con su esposo y su madre, informándole que tenía la motocicleta averiada, la dejó en un taller. Posteriormente esta persona la recoge en un vehículo, hasta ahí fue el último contacto que se ha podido tener. Ya posteriormente, conocidos los hechos, estamos ahondando en las diferentes hipótesis”, agregó Navarro.

