No se puede concluir vulnerabilidad de un edificio con datos de laboratorio, dice la Udec

Ante las críticas a la Universidad de Cartagena por el supuesto plagio de más de 30 párrafos de una revista mexicana en los estudios que obligaron al desalojo de 16 edificios en Cartagena, la institución aseguró que este no está relacionado con el estado de vulneración de los edificios.

Por orden de un juez, la Alcaldía de Cartagena firmó el pasado 29 de julio un convenio interadministrativo con la Universidad de Cartagena, para que ésta realizara un estudio de patología estructural y vulnerabilidad sísmica de verificación de las condiciones actuales de dieciséis edificaciones, que se construyeron de manera ilegal. Por este motivo, el togado pidió se aclarara si representaba un riesgo para sus habitantes.

El resultado preliminar de este estudio fue entregado el 30 de diciembre de 2017 a la Alcaldía, en el que se advertía que los edificios se encontraban en estado de vulnerabilidad. Ante ello, las autoridades procedieron a socializar el estudio con los propietarios de estas edificaciones, para que conocieran los estudios y pudieran desalojar de manera voluntaria.

Sin embargo, este llamado no fue acatado y el pasado 18 de enero, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, envió una carta al alcalde de Cartagena, en la que le alertaba sobre el riesgo en el que se encontraban las familias que habitan en estos edificios, en consideración al resultado del trabajo hecho por la Universidad.

Posteriormente, la Alcaldía declaró calamidad pública y ordenó el desalojo de los 16 edificios, pero sus propietarios, en su mayoría, se negaron a desalojar y exigieron a través de una audiencia liderada por la Fiscalía General de la Nación, que se hiciera un nuevo estudio. Entre sus argumentos, manifestaron que el estudio realizado por la Universidad de Cartagena no les daba garantías y además advirtieron sobre un sinnúmero de presuntas irregularidades, entre ellas, un supuesto plagio.

Ante la lluvia de críticas a los estudios presentados, la institución de educación superior respondió a través de un comunicado.

En el documento, dijo: “La omisión de la fuente del marco referencial responde a un error de forma, más no de fondo, y no afecta los resultados de la investigación; la metodología sólo muestra de manera comparativa cuáles son los componentes que requiere una estructura para ser resistente en esta zona y las características para aguantar sismos, comparados con un estudio en México que se realizó bajo las mismas condiciones. Estas descripciones, sostuvo el grupo de profesionales al frente de este estudio, no determinan la veracidad del informe, no influyen de manera significativa y principalmente no contaminan los resultados. Es una explicación metodológica sobre las condiciones de los elementos y los valores que se deben encontrar para su comparación”.

Ante los cuestionamientos y la posible falta de veracidad de los estudios, la Universidad calificó el aparente plagio como un “error” que, explicaron, no influye en los resultados.

“El error de convención cometido no deslegitima ni contamina el trabajo, pues en ningún momento influye en el resultado, la Universidad de Cartagena ratifica los resultados obtenidos en el estudio ejecutado en convenio con la Alcaldía Distrital para determinar la vulnerabilidad de las 16 edificaciones estudiadas”.

Los estudios finales, serán presentados la próxima semana a la Oficina de Control Urbano y enfatizó el rector, Edgar Parra Chacón, que nunca le dijeron a la Alcaldía de Cartagena, que los edificios tenían riesgo de colapso ni que debían ser desalojados.