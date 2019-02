“No te rías, asesino, mírame la cara”: reclamo de hijo de mujer desaparecida a Maldonado

Se trata de Carlos Ariza, quien irrumpió en la sala donde se desarrollaba la audiencia de medida de aseguramiento contra Tomás Maldonado, el presunto asesino de Brenda Pájaro.

Ariza le preguntó al imputado: ¿Dónde enterraste a mi mamá?

Ariza es hijo de Yadira Martínez, una mujer que habría desaparecido el 12 de octubre de 2001, según este hombre, luego de haber salido con Maldonado en una moto.

“Ella se fue con él ese día, no aparecía. Él llamó a mis tías, y les decía: ‘denme la ropa, denme plata, tranquila que ella está conmigo, no se preocupen’, como si tuvieran una relación. En varias ocasiones llamó y fue hasta allá también. Yo no estaba en Barranquilla, vivía fuera de Colombia, y quedó como desaparecida. Nunca se supo, por eso yo le dije: “Dime dónde está”, él es el único que puede decir dónde está”, señaló Ariza.

Por este caso, según relató el hijo de la mujer desaparecida, hay una denuncia en la Fiscalía.