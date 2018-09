No tenemos denuncia alguna: General Botero sobre presuntos casos de rapto

El General Mariano Botero Coy, Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, se refirió a los presuntos intentos de rapto a mujeres, en la ciudad, y las cadenas de WhatsApp donde se alerta sobre una presunta red dedicada a estos hechos.

Según Botero, hasta el momento la Policía, no tiene denuncia alguna. Además, señaló que no basta con generar denuncias por oficio.

No es suficiente generar denuncias por oficio, no, no sirve. Si lo vivió acérquese, la Policía Nacional, está dispuesta a ir donde sea, a escuchar, a conducirla en el mejor de los casos hacia la Fiscalía, para que ahonde en esos detalles, porque en los detalles damos con estas personas, y evitamos que sigamos teniendo estas novedades.”

El General se refirió al caso de la joven del barrio Villa Santos que supuestamente fue abordada por sujetos en un automóvil, hecho que denunció su padre ante los medios de comunicación; Botero señaló que sobre el particular aún no hay una denuncia ante la Fiscalía.

“Tomamos contacto con el señor Luis Ignacio Cano para que nos dijera específicamente qué fue lo que sucedió, y que acompañara a su hija en la Fiscalía, para que generaran la noticia, y a través del canal del protocolo investigativo, se generaran los detalles con las hojas de ruta para dar con la captura. Pasada las 24 horas no tenemos denuncias en la Fiscalía.”