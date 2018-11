No tenemos interés en entrar en disputa limítrofe con Bolívar: gobernador Verano

El Gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, le respondió al Gobernador de Bolívar Dumek Turbay, quien mediante su cuenta de Twitter señaló que el Atlántico tendría pretensiones limítrofes sobre el departamento de Bolívar.

Según Verano, el Atlántico no tendría ningún interés en estos momentos de entrar en ninguna disputa con este departamento, “Hay una rutina del IGAC quien es al que le corresponde definir, nosotros como gobernadores, no tenemos la facultad de mover y de definir límites. No tenemos ningún interés en estos momentos de entrar en disputa limítrofe con Bolívar, porque tenemos una agenda muy nutrida, de cuestiones muy importantes como esto de Electricaribe, que nos tiene que unir muchísimo más, y de conformar la región. Dejemos que sean las autoridades competentes que manejen el tema.”

Según Verano, lo que querría el departamento de Bolívar es que “Se congele el tema”, y reiteró que no está en la cuestión de ceder, ni entregar, ni quitar.

“Ellos dicen que Clemencia es de ellos, si, nunca ha sido nuestro. Que San Estanislao es de ellos, nunca jamás hemos disputado eso. El volcán del Totumo, creo que hay tres líneas históricamente hablando, ¿Cuál es la que tiene validez?, esa es la disputa. Hay una línea, que entrega Totumo al Atlántico, y otra línea que le entrega el Totumo Bolívar, esa es la disputa. Si es cierto, no lo podemos negar, pero en estos momentos no tenemos nosotros ningún interés en entrar en esa disputa por algo que tiene un mecanismo jurídico.