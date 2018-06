No tenemos nada que temer: ex concejal Aissar Castro sobre compra de votos

La W le ha seguido la pista a los nombres de la estructura dedicada presuntamente a la compra de votos en el Atlántico. Sin embargo, solo uno de ellos respondió al anuncio del fiscal Néstor Humberto Martínez.

Se trata de Aissar Castro Reyes, exconcejal y padre de Aissar Castro Bravo, actual concejal de Barranquilla, quien también estaría involucrado en estos hechos.

“(Se trata de) una relación política que se da en tiempos electorales, donde se hacen acuerdos políticos. En ocasiones que estuve en la sede de su campaña, era para temas eminentemente políticos, de tipo organizativo, pero en ningún momento fue con el propósito de que me diera, ni de que yo diera dinero para la compra o venta de votos”, explicó Castro Reyes.

También declaró que aún no ha sido notificado por parte de la Fiscalía de los señalamientos en su contra: “Nosotros no tenemos nada que temer y estaremos a la espera de que se haga formalmente el llamado para nosotros acudir a responder a la justicia y demostrar nuestra inocencia”.

Cabe señalar que el pasado 21 de junio, Juan Carlos Zamora y Aissar Castro Bravo debían presentarse al Concejo, pero ninguno de los dos hizo presencia.

Por otro lado, La W trató de establecer conversación con la ex candidata a la Cámara de Representantes, Lilibeth Llinás, pero su hermano, el diputado Adalberto Llinás, informó que no se encontraba en buenas condiciones de salud. Al parecer, sus quebrantos de salud se deben a que el anuncio del fiscal no le habría caído muy bien, pues sufrió un impacto muy fuerte. Además, la ex candidata padecía una crisis nerviosa, aunque su hermano aclaró que no se encuentra hospitalizada.

El próximo 30 de julio, estas siete personas, entre las que se encuentran diputados del Atlántico, concejales de Barranquilla y una excandidata a la Cámara irán a imputación de cargos: