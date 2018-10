No tengo interés de que destituyan a un alcalde: Gobernador Amaya a mandatario de Sogamoso

Frente a los duros cuestionamientos que le hizo el alcalde de Sogamoso, Sandro Condia en las últimas semanas, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, contestó que no tiene interés de confrontar con nadie ni destituir alcaldes.

“No tengo interés de que destituyan a un alcalde, muestra de eso fue que en la revocatoria (a Condia) no hice ninguna participación, dije públicamente que no me parecía conveniente esa revocatoria en ese momento. No voy a caer en la confrontación que no le sirve a nadie”, dijo Amaya.

Y es que el alcalde Condía ha sugerido que detrás de su destitución hay un tinte político y seguido a ello arremete contra el gobernador Amaya como el mayor responsable de que a Sogamoso no llegue inversión.

De hecho afirma que no confía en las procuradurías de Tunja y Sogamoso, de esta última sugiere que cometió un falso positivo en el fallo que lo destituyó e inhabilito por 11 años de cargos público por extralimitación de funciones en el cierre del relleno sanitario que servía a 44 municipios del departamento.

Frente a lo anterior el gobernador Amaya asegura “que es un irrespeto que alguien puede manipular una decisión de la Procuraduría porque ninguna persona puede hacerlo y más con el procurador como el procurador Carrillo”.

Amaya dice que entiende el dolor del alcalde Condia y que de hecho le escribió para solidarizarse por el fallo del Ministerio Público. “Él está en un momento difícil, yo lo único que hice fue ayudarle al municipio cuando me pidieron apoyo de darle 3 mil millones de pesos a un plan y a un proyecto que hizo el alcalde y yo no me invité la ampliación del relleno”.

Sobre las inversiones que la Gobernación de Boyacá ha hecho en Sogamoso, según Amaya, ascienden a los $40.000 mil millones y no $4.000 mil millones como lo dijo en plaza pública Condía el pasado 29 de octubre.

“La instrucción que he dado es suban a la página de Internet las inversiones que hemos hecho, así cualquier sogamoseño podrá ver que estamos invirtiendo”, explicó.