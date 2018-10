No voy a permitir que se roben un solo peso más de salud: Supersalud

Como abandonados catalogó el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, los hospitales del departamento de Córdoba. El alto funcionario agregó que estos centros de salud requieren una mayor voluntad política para sacarlos adelante.

Lo anterior lo manifestó el funcionario luego de realizar una vista al hospital San Diego de Cereté, del cual indicó que le preocupa las malas condiciones en las cuales se encuentra.

“A este hospital el departamento no le ha metido un solo peso. O por lo menos no parece que se lo hubiera metido. Si el departamento no se pone las pilas hay que quitárselo”, advirtió el superintendente.

Teniendo en cuenta lo anterior, el funcionario se comprometió a vigilar que los recursos destinados para hospitales lleguen a su destino.

“Me voy a encargar de mirar el flujo de los recursos y que estos lleguen. Pero también es potestad del departamento, siendo el hospital de él, que me ayude también a cuidar los recursos, a que contraten con el hospital. No voy a permitir que se roben un solo peso más de salud”.

Finalmente, el funcionario indicó que siete Empresas Sociales del Estado Prestadora de Servicios de Salud están en alto riesgo tales como: ESE Camu Prado de Cereté, ESE Camu de Los Córdobas, ESE hospital San Juan de Sahagún, ESE hospital San Andrés Apóstol de San Andrés de Sotavento, ESE Camu de San Pelayo; ESE hospital San José de Tierralta y ESE hospital Sagrado Corazón de Jesús, de Valencia.