Norte de Santander: amenazan a madres y esposas de soldados asesinados por el Epl

Las amenazas han llegado hasta las familias de policías y soldados asesinados por el Epl, que hoy en día, luchan por ser visibilizadas por el Gobierno Nacional como víctimas del conflicto armado y buscar una reparación efectiva.

Las esposas y madres de los uniformados deben vivir hoy dos encrucijadas, la pérdida de su ser querido y ser sometidos al temor y zozobra de los victimarios.

"Pues recibí unas amenazas donde me decían que me quedara quieta y no tocara más el tema del Epl... a mi esposo lo asesinó el frente Manuel Murillo Torro a él le pusieron el panfleto (...) ese grupo está sembrando temor en el Catatumbo".

"Ahora yo también estoy siendo víctima de amenazas, a mí me enviaron un panfleto cuando me encontraba reunida en la Defensoría del Pueblo con otras mujeres, nosotras sentimos temor de estas situaciones". Señaló la mujer a Caracol Radio

Las denuncias respectivas reposan en la Fiscalía para iniciar una ruta de atención a las mujeres.