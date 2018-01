Nosotros no venimos como ente de control, yo vengo a gobernar: gobernadora (e) de Córdoba

La gobernadora encargada de Córdoba, Sandra Patricia Devia Ruiz, en sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación aseguró que llegó al departamento a garantizar la gobernabilidad y no como ente de control.

“Nosotros no venimos como entes de control, yo vengo a gobernar. En la medida en que tengamos observaciones de organismos de control, tomaremos las medidas administrativas que correspondan, con la mayor prudencia; no tenemos ánimos de tomar decisiones sin tener la suficiente claridad del tema administrativo y de la responsabilidad que eso implica. No traigo equipo, confío en el equipo de la administración actual y espero que ellos respondan a esa confianza con transparencia”, precisó la mandataria.

Devia Ruiz, señaló que las obras no se van a detener y afirmó que la prioridad en estos momentos es la atención a las más de 100 familias desplazadas del municipio de San José de Uré, por los enfrentamientos entre bandas criminales según establecen las autoridades.

“Nos preocupan los temas de seguridad y convivencia que son los relevantes, por ejemplo el desplazamiento en San José de Uré; vamos a hacer un consejo de seguridad hoy y un Comité de Justicia Transicional mañana. Las víctimas son nuestra prioridad, la población afectada y los líderes asesinados también. Mi jefe es el presidente de la República, quien me ha designado aquí para garantizar gobernabilidad, la estabilidad y la continuidad de los procesos que se vienen adelantando”, indicó la gobernadora.

Finalmente, indicó que actuará de acuerdo con los términos legales teniendo en cuenta que la Ley de Garantías entra a regir al finalizar la presente semana.

Agregó que durante estos días visitará obras como el esperado puente de Valencia, además indicó que llegará hasta las instalaciones del hospital San Jerónimo de Montería, teniendo en cuenta los cuestionamientos suscitados en contra de la directora del lugar, Isaura Hernández.