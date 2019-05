Nosotros vamos a demostrar que en Montería mandamos nosotros: Nora García

Pese a que el Partido Conservador tiene al empresario Carlos Ordosgoitia, como candidato oficial a la Alcaldía de Montería, la senadora Nora García, por su parte insiste en un respaldo abierto hacia el exsecretario de Gobierno de esta ciudad, Salin Ghisays, quien busca aspirar por firmas con el movimiento “Lealtad con Montería”.

Lo anterior lo ratificó la congresista con unas polémicas declaraciones entregadas este 24 de mayo tras su llegada a la ciudad de Montería.

“Entregaron ese aval injustamente pero no importa. Nosotros somos más, nosotros vamos a demostrar que en Montería mandamos nosotros y que en Montería unas personas de otros departamentos no vienen a imponer su voluntad”, precisó la congresista.

La senadora indicó que tanto ella como su coequipero, el representante a la Cámara por Córdoba, Wadith Manzur, acudieron a la “objeción de conciencia” para no apoyar la candidatura de Carlos Ordosgoitia, exmilitante del Partido Centro Democrático.

“Tanto Wadith como yo pedimos hoy en el Directorio objeción de conciencia. Nosotros no vamos apoyar al candidato al cual le dieron el aval del Partido Conservador, no estamos de acuerdo con eso y pedimos la objeción de conciencia, el Directorio nos dio la libertad de apoyar a la persona que nosotros creyéramos conveniente para llevarla a la Alcaldía de Montería y de las otras corporaciones. Estoy segura que no vamos a tener ningún problema”, estableció la senadora.

Al respecto, el congresista Wadith Manzur, señala que “nuestra objeción de conciencia es porque en Montería hemos vivido una transformación liderada por el alcalde Marcos Daniel Pineda, ese rumbo hay que mantenerlo más allá de colores políticos, ese proyecto es de los monterianos y no de ningún político. Mi objeción de conciencia es esa y la voy a defender”.

Frente a este polémico tema, La W intentó conocer reacciones por parte del presidente del Partido Conservador, Omar Yepes, para que explique cómo funciona la denominada “objeción de conciencia” al interior de la colectividad pero no fue posible.