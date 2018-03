Nuevamente trasladan a fiscal que habría asesinado a dos jóvenes en Montería.

En tres oportunidades ha sido trasladado por la Fiscalía el cuestionado fiscal Mario Lora, quien está acusado de asesinar a dos jóvenes en la ciudad de Montería, en junio de 2017.

Recientemente, el fiscal había sido trasladado de Barranquilla hacia la capital cordobesa como Fiscal Especializado Gaula, cargo que ahora ocupará pero en el Chocó.

Los familiares de los dos jóvenes asesinados, Harold Suárez y Camilo Rodríguez, cuestionan el hecho de que el procesado continúe vinculado a la Fiscalía y en Montería no pase nada con este caso que se ha venido dilatando tras las influencias que tendría el fiscal.

"El caso de nosotros se ha visto envuelto en influencias. Este señor lo único que ha hecho es recibir garantías, garantías que nosotros como víctimas no tenemos. Ahora lo pasan para el Chocó y la Fiscalía aún no nos da respuesta de cómo es posible que en noviembre lo pasan para Montería, ciudad donde cometió el crimen y donde se encuentran los familiares de las víctimas y dos, no nos han dado respuesta des perdida de una de las necropsias9u", precisó Hermes Suárez.

El caso Lora será sometido a audiencia preparatoria en los días 3 y 4 de abril.

El proceso lo tiene el Juzgado penal del Circuito de Lorica.