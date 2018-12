Nuevo choque en redes entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro

El episodio se presenta luego de que viernes, las autoridades confirmaran que encontraron los cadáveres de los tres jóvenes que estaban desaparecidos desde hace dos meses.



El diferenco comenzó cuando a través de su cuenta de twitter, el senador Petro, reaccionó frente al tema afirmando : “Si simplemente las comunas populares de Medellín se llenaran de sedes universitarias públicas y gratuitas, no tendríamos una juventud enterrada en las fosas comunes, sino una juventud libre y alegre entregada al arte y el saber”.



A lo que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, contestó en el mismo escenario: “Sr. @petrogustavo no haga populismo con el dolor de tres madres y familias. Para su información, estamos construyendo La Ciudadela Universitaria de Occidente, centro educativo para 8 mil jóvenes, justo en comuna 13 donde era la cárcel de mujeres del Buen Pastor. $126 mil millones”.



Los políticos ya se habían enfrentado en redes. En febrero, durante la campaña presidencial, Petro criticó a la Alcaldía de Medellín por impedir una concentración pública en la ciudad. La administración respondió en su momento que la campaña de la Colombia Humana no había cumplido los requisitos necesarios para obtener el permiso.

