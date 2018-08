Nuevo marco tarifario no ha entrado a regir: agente interventor de Electricaribe

En diálogo con La W, el agente inventor de Electricaribe, Javier Lastra, explicó lo que se viene para el bolsillo de los usuarios cuando empiece a regir el nuevo marco tarifario, ya que la próxima semana la compañía presentará la senda de las inversiones que realizará.

Esto, luego de que en el suroccidente de la ciudad usuarios denunciaran un incremento en sus facturas. Además, respondió algunos interrogantes de lo que se viene para Electricaribe.

“Lo de las facturas es de pronto un “Señor” que tiene un consumo alto, o que puede ser que el medidor halla medido mal, eso se averigua y se investiga. La persona va presenta una reclamación, vamos con el técnico y revisamos, pero no es porque las tarifas estén subiendo, el nuevo marco tarifario no ha entrado a regir.” Señaló el Agente Interventor.

¿Si no se mejora la calidad, no podría subir la tarifa?: Luego de la discusión que se generó a raíz del anuncio del Ministro de Minas Alberto Carrasquilla, sobre la base de que todas las inversiones se remunerarían vía tarifa. Lastra aseguró que este modelo no era nuevo y que siempre ha sido así, y que el punto es ¿Cuánto sería el incremento por esas inversiones? “Ahí está la discusión, eso no podría decirse todavía”.

¿Y si no llega el inversionista?: Según la ministra de Minas María Fernanda Suarez, Electricaribe, tiene que tener un plan a, b, c, y hasta d. Es decir todos los planes subsiguientes sobre la base del término del periodo de plazo que dio la compañía para la presentación de ofertas no vinculantes de inversionistas.

“Si no se presenta nadie entonces hay que pensar esas inversiones de donde van a salir, si el estado puede poner una parte, si se revisa el tema de las regalías. Entonces ahí vendría la discusión, pero no queremos llegar al 28 de septiembre, que no se presentó nadie por ejemplo, y nosotros no estemos preparados para ver cuál es el camino siguiente. Eso es lo que se está explorando.” Dijo el Agente Interventor.

¿Utilizar las regalías? Gobernadores dicen no: Para la optimización del servicio de energía en la costa se requieren 7 billones de pesos en los próximos 10 años. Pero si no aparece el operador, una de las alternativas, sería utilizar las regalías para resolver la crisis.

“El gobernador Verano puede no estar de acuerdo, pero otras personas de las autoridades locales puede que si lo estén, porque este es un tema de un servicio esencial. No nos podemos quedar en que no hay plata, debemos mirar diferentes salidas y soluciones.”

Para poder utilizar las regalías, se tendía que mirar si jurídicamente se podría hacer, y si habría que reformar el reglamento del uso estas, para este fin.

“No es que se va a utilizar toda la plata de las regalías para solucionar todo el problema de Electricaribe, esto sería una fuente, se podría aliviar el monto de inversiones, pero nunca se ha pensado que esto vaya a ser la regalías lo que va a solucionar el problema de Electricaribe.” Opinó Lastra.

¿Se acabaron los repuestos? Entre 700 y 800 reportes diarios de daños recibe la compañía desde La Guajira hasta Córdoba. Para resolverlos Electricaribe espera que llegue el dinero relacionado con las garantías para para poder contar con el stock de repuestos disponibles.

“Una vez lleguen la plata de las garantías, lo que va a pasar es que yo no le tengo que pagar de manera anticipada a el generador, si no que se lo pago contra factura, entonces ahí me libera caja y con eso compro materiales, y compro todas las cosas. No es que no haya, es que son insuficientes para entender todos los daños.”

Llegó la hora de la verdad: Para la búsqueda del inversionista, septiembre será la fecha crucial. “Llegó la hora de la verdad, ahora vamos a saber si realmente todos lo que han manifestado de manera informal estar interesados en Electricaribe, oficialmente lo digan en septiembre, que se presenten. Si no hay que buscar “Los planes” como dice la ministra.