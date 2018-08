Obra catalogada como "elefante blanco" por Contraloría está suspendida en Cotorra, Córdoba

Luego de que la Contraloría General de la República revelara los 12 grandes "elefantes blancos" en todo el país patrocinados al parecer por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), se conocieron reacciones desde el departamento de Córdoba.

El alcalde de Cotorra, Alejandro Doria, señaló que la obra que cataloga el ente de control como "elefante blanco" en su municipio actualmente estaría suspendida por falta de interventoría. Se trata de la "Rehabilitación Dique-Vía del Caño Bugre de Cotorra", la cual debía entregarse en el año 2015.

Sobre la obra, la Contraloría indicó que se habría detectado un presunto hallazgo fiscal de 787 millones de pesos.

"La obra se encuentra suspendida pero tiene varios factores que han dado lugar a la suspensión. Es una obra que ha estado inmersa en temas del factor climático, por ejemplo el año pasado hubo una ola invernal muy poderosa y el caño rebosó y la obra hubo que suspenderla y actualmente se encuentra suspendida por un tema de interventoría ya que ha habido recursos por parte de Prosperidad Social que es la entidad que financió la obra y la entidad ejecutora es Fonade con el municipio pero no se ha asignado interventoría" señaló el mandatario.

Según el alcalde, aún falta un 50% de los recursos para culminar la obra y sobre el informe de la Contraloría, señaló que para la fecha de la auditoría no se habían anexado algunos documentos sobre el proceso de ejecución de la misma.

"La Contraloría en su informe de auditoría determinó que no se había amortizado el anticipo que ha sido lo que se le ha entregado al contratista. Este anticipo se entregó en la administración anterior, no en esta administración, no se ha pagado ningún recurso, pero este anticipo no ha sido amortizado lo que no quiere decir que no se haya ejecutado. Las obras se han construido pero para la fecha en que se hizo la auditoría no se habían presentado algunos documentos tanto por la interventoría de ese entonces como contratista", precisó el alcalde.

El mandatario aseguró que con la importante obra se mitigarían inundaciones en ese municipio que año tras año padece las inclemencias del invierno.

La obra estaría avaluada en cerca de 1.600 millones de los cuales ya se habría girado el 50% de los recursos según informó el alcalde.